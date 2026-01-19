Kako je Trump od Monroeove doktrine napravio Donro-doktrinu

Te bojazni nisu bile bez osnove. Na sjeveru su SAD graničile s Kanadom, koja je tada još uvijek bila britanska kolonija, a na jugu s Meksikom, koji je samo dvije godine ranije bio pod španjolskom krunom. Na sjeverozapadu se nalazila današnja Aljaska, tada teritorij Rusije. Neke države Južne Amerike do 1823. već su izborile neovisnost od Španjolske ili Portugala, dok su se druge još borile za to. Da su europske monarhije pokušale ponovno ih osvojiti i uspjele potisnuti republikanske pokrete, Sjedinjene Države bile bi izolirane – a možda čak i izložene opasnosti od invazije, smatrao je tadašnji američki državni tajnik John Quincy Adams, Monroeov nasljednik na mjestu predsjednika.