VIDEO / Ukrajinci pogodili naftni terminal na Crnom moru

Crnomorska ruska luka Tuapse, dom velikog naftnog terminala, oštećena je te gori u noći na nedjelju nakon ukrajinskog napada dronovima, objavile su regionalne vlasti.
„U Tuapseu se odbija napad bespilotnim letjelicama”, napisala je uprava regije Krasnodar, u kojoj se Tuapse nalazi, na aplikaciji Telegram.
„Oboreni dronovi uzrokovali su štetu na lučkoj infrastrukturi i započeli požar. Nema izvješća o žrtvama”, dodaje se u objavi. Vlasti su objavile i da je oštećen jedan naftni tanker.
Special update from Tuapse 👍 pic.twitter.com/VxCsC7ElpH— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 2, 2025
Tuapse je dom naftnog terminala i rafinerije pod kontrolom Rosnjefta, a oboje su ove godine već nekoliko puta bili mete ukrajinskih dronova.
