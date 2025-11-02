Oglas

ruska luka Tuapse

VIDEO / Ukrajinci pogodili naftni terminal na Crnom moru

author
Hina
|
02. stu. 2025. 07:52
Požar
Ilustracija / Pixabay

Crnomorska ruska luka Tuapse, dom velikog naftnog terminala, oštećena je te gori u noći na nedjelju nakon ukrajinskog napada dronovima, objavile su regionalne vlasti.

Oglas

„U Tuapseu se odbija napad bespilotnim letjelicama”, napisala je uprava regije Krasnodar, u kojoj se Tuapse nalazi, na aplikaciji Telegram. 

„Oboreni dronovi uzrokovali su štetu na lučkoj infrastrukturi i započeli požar. Nema izvješća o žrtvama”, dodaje se u objavi. Vlasti su objavile i da je oštećen jedan naftni tanker. 

Tuapse je dom naftnog terminala i rafinerije pod kontrolom Rosnjefta, a oboje su ove godine već nekoliko puta bili mete ukrajinskih dronova.

Teme
Tuapse Ukrajina naftni terminal

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ