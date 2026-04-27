VIDEO / Usred proljeća zatrpao ih snijeg: Otkazani deseci letova, stabla oštetila automobile

Hina
27. tra. 2026. 11:48
Alexander Reshetnikov/REUTERS

Moskvu je u ponedjeljak pogodila kasnoproljetna snježna oluja, pri čemu su otkazani letovi, drveće je iščupano iz korijena pod težinom snijega, a vlasti pozivaju na oprez, izvijestili su novinari AFP-a.

Ruski meteorološki centar proglasio je narančastu razinu uzbune za glavni grad, koja je na snazi ​​do utorka ujutro.

Deseci letova u moskovskim zračnim lukama otkazani su ili odgođeni, a najteže je pogođena zračna luka Vnukovo, prema ruskim medijima.

Pod težinom mokrog snijega mnoga su stabla iščupana iz korijena, posebno u centru grada, oštetivši automobile i blokirajući nogostupe, svjedoče novinari AFP-a.

"Vratila se prava zima", komentirao je ruski televizijski kanal Pervi Kanal.

U predgrađima glavnog grada stvorili su se veliki snježni nanosi, a parkirani automobili prekriveni su s nekoliko centimetara snijega.

Moskovske vlasti objavile su na Telegramu da očekuju daljnje pogoršanje vremena tijekom dana s "obilnim kišama" i jakim udarima vjetra.

Gradonačelnik Sergej Sobjabin pozvao je stanovnike na oprez.

