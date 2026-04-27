VIDEO / Usred proljeća zatrpao ih snijeg: Otkazani deseci letova, stabla oštetila automobile

Alexander Reshetnikov/REUTERS

Moskvu je u ponedjeljak pogodila kasnoproljetna snježna oluja, pri čemu su otkazani letovi, drveće je iščupano iz korijena pod težinom snijega, a vlasti pozivaju na oprez, izvijestili su novinari AFP-a.

Ruski meteorološki centar proglasio je narančastu razinu uzbune za glavni grad, koja je na snazi ​​do utorka ujutro.

Deseci letova u moskovskim zračnim lukama otkazani su ili odgođeni, a najteže je pogođena zračna luka Vnukovo, prema ruskim medijima.

Pod težinom mokrog snijega mnoga su stabla iščupana iz korijena, posebno u centru grada, oštetivši automobile i blokirajući nogostupe, svjedoče novinari AFP-a.

"Vratila se prava zima", komentirao je ruski televizijski kanal Pervi Kanal.

Record breaking snowfall hit Moscow, Russia overnight.



Around 12cm has accumulated, the heaviest snowfall recorded on this date. An orange weather alert is in effect, with severe ice on roads, fallen trees reported, and strong winds compounding conditions.



Transport disruption… pic.twitter.com/059XnYh8xQ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 27, 2026

U predgrađima glavnog grada stvorili su se veliki snježni nanosi, a parkirani automobili prekriveni su s nekoliko centimetara snijega.

🚨⚡️ As a result of the April snowfall, the snow depth in Moscow reached a record 12 cm on April 27. pic.twitter.com/XD5bZAHbpd — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) April 27, 2026

Moskovske vlasti objavile su na Telegramu da očekuju daljnje pogoršanje vremena tijekom dana s "obilnim kišama" i jakim udarima vjetra.

Gradonačelnik Sergej Sobjabin pozvao je stanovnike na oprez.