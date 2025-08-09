Donald Trump i Vladimir Putin sastaju se 15. kolovoza na Aljasci kako bi razgovarali o mogućem mirovnom dogovoru za rat u Ukrajini, što je izazvalo snažnu reakciju predsjednika Volodimira Zelenskog. U jutarnjem obraćanju poručio je da Ukrajina neće predati nijedan pedalj svoje teritorije okupatoru
Zelenski: "Ukrainci neće dati svoju zemlju okupatoru"
U jutarnjem obraćanju 9. kolovoza, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski snažno je odbacio ideju o teritorijalnim ustupcima kao uvjetu za mir, naglašavajući da je odgovor na teritorijalno pitanje već jasno definiran u ukrajinskom Ustavu te da se od toga “nitko neće i ne može odmaknuti”.
Dodao je da je spreman surađivati s Donaldom Trumpom i drugim partnerima “za istinski mir”.
Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025
Kontekst ranijih izjava o razmjeni teritorija
Već u veljači 2025. Zelenski je, u slučaju da Trump uspije organizirati pregovore između Kijeva i Moskve, spominjao mogućnost “direktne razmjene teritorija”, poput ustupanja dijela Kurske oblasti u zamjenu za ukrajinske teritorije pod ruskom okupacijom, što su izvijestili Kyiv Independent i Politico. Ipak, isticao je da je “naša zemlja naša” i da se nikada neće povući, unatoč zahtjevima koje ne može prihvatiti.
President Volodymyr Zelenskyy has said that Ukraine will not give up land to Russia, after US President Donald Trump suggested the "swapping of territories" would take place. https://t.co/ToSC6LxYVY— Sky News (@SkyNews) August 9, 2025
Trump–Putin sastanak 15. kolovoza u Aljasci
Donald Trump je 9. kolovoza potvrdio da će se sastati s Vladimirom Putinom 15. kolovoza 2025. u američkoj saveznoj državi Aljaska, navodeći da će tema biti mirovni dogovor za okončanje rata u Ukrajini.
The Guardian piše da se očekuje rasprava o mogućim teritorijalnim ustupcima, dok El País upozorava da bi pregovori bez Ukrajine mogli oslabiti njezin suverenitet.
Što slijedi?
Zelenski ostaje čvrsto protiv teritorijalnih ustupaka i ističe da se mir neće postići bez aktivne uloge Ukrajine, dok Trump i Putin ulaze u ključne pregovore za koje mnogi u Kijevu strahuju da bi mogli zaobići ukrajinske interese.
