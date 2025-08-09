Već u veljači 2025. Zelenski je, u slučaju da Trump uspije organizirati pregovore između Kijeva i Moskve, spominjao mogućnost “direktne razmjene teritorija”, poput ustupanja dijela Kurske oblasti u zamjenu za ukrajinske teritorije pod ruskom okupacijom, što su izvijestili Kyiv Independent i Politico. Ipak, isticao je da je “naša zemlja naša” i da se nikada neće povući, unatoč zahtjevima koje ne može prihvatiti.