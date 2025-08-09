Oglas

NEDVOSMISLENA PORUKA

VIDEO / Zelenski odgovorio: Ukrajinci neće dati pedalj svoje zemlje okupatoru

N1 Info
09. kol. 2025. 11:05
volodimir zelenski
Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Donald Trump i Vladimir Putin sastaju se 15. kolovoza na Aljasci kako bi razgovarali o mogućem mirovnom dogovoru za rat u Ukrajini, što je izazvalo snažnu reakciju predsjednika Volodimira Zelenskog. U jutarnjem obraćanju poručio je da Ukrajina neće predati nijedan pedalj svoje teritorije okupatoru

Zelenski: "Ukrainci neće dati svoju zemlju okupatoru"

U jutarnjem obraćanju 9. kolovoza, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski snažno je odbacio ideju o teritorijalnim ustupcima kao uvjetu za mir, naglašavajući da je odgovor na teritorijalno pitanje već jasno definiran u ukrajinskom Ustavu te da se od toga “nitko neće i ne može odmaknuti”.

Dodao je da je spreman surađivati s Donaldom Trumpom i drugim partnerima “za istinski mir”.

Kontekst ranijih izjava o razmjeni teritorija

Već u veljači 2025. Zelenski je, u slučaju da Trump uspije organizirati pregovore između Kijeva i Moskve, spominjao mogućnost “direktne razmjene teritorija”, poput ustupanja dijela Kurske oblasti u zamjenu za ukrajinske teritorije pod ruskom okupacijom, što su izvijestili Kyiv Independent i Politico. Ipak, isticao je da je “naša zemlja naša” i da se nikada neće povući, unatoč zahtjevima koje ne može prihvatiti.

Trump–Putin sastanak 15. kolovoza u Aljasci

Donald Trump je 9. kolovoza potvrdio da će se sastati s Vladimirom Putinom 15. kolovoza 2025. u američkoj saveznoj državi Aljaska, navodeći da će tema biti mirovni dogovor za okončanje rata u Ukrajini.

The Guardian piše da se očekuje rasprava o mogućim teritorijalnim ustupcima, dok El País upozorava da bi pregovori bez Ukrajine mogli oslabiti njezin suverenitet.

Što slijedi?

Zelenski ostaje čvrsto protiv teritorijalnih ustupaka i ističe da se mir neće postići bez aktivne uloge Ukrajine, dok Trump i Putin ulaze u ključne pregovore za koje mnogi u Kijevu strahuju da bi mogli zaobići ukrajinske interese.

Teme
donald trump primirje teritorij ukrajina volodimir zelenski

