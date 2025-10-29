Virolog upozorava: Ovaj virus ima sve potrebno da izazove novu pandemiju

U načelu, virus H5N1 ima sve što je potrebno da izazove pandemiju, kaže virolog Klaus Stöhr u jednom izvješću. Ptičja gripa trenutno se širi u Njemačkoj.
Sve veći broj peradarskih farmi u Njemačkoj pogođeno je ptičjom gripom. Od početka rujna Institut Friedrich Loeffler zabilježio je oko 31 izbijanje virusa u uzgoju domaćih životinja i 131 slučaj ptičje gripe kod divljih ptica.
Ove jeseni institut je izvijestio da se virus širi neuobičajeno rano i brzo. Više od 500.000 kokoši, pataka, gusaka i purana već je eutanazirano. Posebno velik broj slučajeva zabilježen je u istočnoj Njemačkoj i Donjoj Saskoj.
Prema podacima instituta, ptičja gripa vrlo je zarazna i brzo smrtonosna zarazna bolest kod mnogih vrsta ptica i peradi. U bliskoj budućnosti očekuje se širenje velikih razmjera zbog migracija ptica, navodi institut u priopćenju, ocjenjujući rizik kao "visok“, piše euronews.
Koliko je opasna ptičja gripa?
"U načelu, virus H5N1 ima sve što je potrebno da izazove pandemiju“, izjavio je virolog Klaus Stöhr za njemačku novinsku agenciju dpa. Stöhr, dugogodišnji voditelj programa za gripu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), upozorava na mogućnost nove pandemije.
Naglasio je, međutim, da je rizik zaraze ljudi zasad izuzetno nizak.
"Tko, primjerice, tijekom šetnje naiđe na uginule životinje, ne bi ih smio dirati, treba se držati podalje, udaljiti psa i obavijestiti nadležni veterinarski ured“, savjetovao je Stöhr.
Uginule životinje ne bi se smjele pomicati te ih smije prikupljati isključivo veterinarska služba. Ove jeseni posebno su pogođene ždralovke.
Trenutno postoje slučajevi diljem svijeta u kojima divlje ptice prenose virus.
"To znači da sada postoji neusporedivo više mogućnosti za prijenos i prilagodbu virusu kod ljudi. Taj rizik ne treba podcijeniti“, rekao je Stöhr.
Istodobno je moguće poduzeti dobre mjere opreza kako bi se spriječilo izbijanje bolesti.
"Pandemije su oduvijek postojale, a dobro planiranje pandemije najbolja je priprema“, dodao je.
Mjere opreza uključuju nadzor nad stočarstvom, razvoj novih cjepiva i globalne planove za pandemije.
Osim toga, Stalni odbor za cijepljenje (Stiko) i udruženja farmaceuta savjetuju rizičnim skupinama da se cijepe protiv gripe.
Svatko tko radi sa životinjama ili ima privatni kontakt s njima trebao bi izbjegavati dvostruku infekciju sezonskom gripom i ptičjom gripom.
