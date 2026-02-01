Oglas

Dan Caine i Eyal Zamir

Visoki američki i izraelski generali sastali se u Pentagonu uslijed povećanja tenzija s Iranom

Hina
01. velj. 2026. 21:34
Israel's military chief Lieutenant General Eyal Zamir salutes during the funeral of Lieutenant Hadar Goldin who was killed during the six-week 2014 war in Gaza
Abir SULTAN / POOL / AFP

Najviši američki i izraelski generali sastali su se u Pentagonu u petak uslijed rastućih tenzija s Iranom, rekla su dva američka dužnosnika u nedjelju, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Dužnosnici nisu otkrili detalje zatvorene rasprave između američkog generala Dana Cainea, predsjednika Združenog stožera i Eyala Zamira, načelnika glavnog stožera izraelskih oružanih snaga (IDF), koji je jučer službeno prihvatio brojku od više od 71.000 ubijenih Palestinaca tijekom rata u Gazi.

Sastanak nije unaprijed bio najavljen. Sjedinjene Države pojačale su svoju mornaričku prisutnost i zračnu obranu na Bliskom istoku nakon što je predsjednik Donald Trump iznova prijetio Iranu, pokušavajući zemlju prisiliti za pregovarački stol.

Iransko vodstvo upozorilo je u nedjelju o regionalnom sukobu ako SAD napadne zemlju.

Donald Trump rekao je u nedjelju kako se nada da će postići dogovor s Iranom, nekoliko sati nakon izjava iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija koji je upozorio na rizik "regionalnog rata" ako američki predsjednik provede u djelo svoju prijetnju vojnom intervencijom.

Izraelski ministar obrane Israel Katz u nedjelju se sastao sa Zamirom nakon njegovih sastanaka u Washingtonu, da ocijene situaciju u regiji i "operativnu spremnost izraelske vojske za bilo koji mogući scenarij."

Teme
Američko-iranske tenzije Bliski istok IDF Iran Izrael SAD cionizam izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

