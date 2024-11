Putinova “neuništiva” raketa može se srušiti? “On nema pojma o vojnim stvarima”

Podijeli :

Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Ruski predsjednk Vladimir Putin zaprijetio je udarom na Kijev raketama Orešnik (hrv. Lješnjak), oružjem srednjeg dometa za koje tvrdi da je novo i neuništivo. Ali, istina je ipak "malo" drugačija.

Najavio je nastavak udara tim oružjem, sve u svrhu zastrašivanja, što kod Ukrajinaca nije postiglo efekt. U ostatku svijeta jest jer se shvatilo Putinove riječi jako ozbiljno. I istinito. Dok Ukrajinci nisu našli ostatke Orešnika i proučili ih.

Putin zaprijetio Orešnikom: “Odgovorit ćemo na udare”

Naime, Kijev je bolje zaštićen od većine drugih ukrajinskih gradova protuzračnim sustavima, a tijekom gotovo tri godine rata bilo je vrlo malo uspješnih udara na središte glavnog grada. Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika i vojni stručnjak, u tom smislu opisao je Putinovu tvrdnju da protuzračni sustavi ne mogu oboriti rakete Orešnik kao fikciju.

“Putin ne razumije vojnu tematiku. On je čovjek kojemu netko donese crtani film, pokaže kako će raketa letjeti i kaže da je nitko neće moći oboriti. Onda on to ponavlja. Isto je govorio mnogo puta o njihovoj raketi Kinžal, ali kad je srušen starijom generacijom Patriota, prestao je s tim pričama”, kazao je Podoljak za Guardian.

Naveo je da Orešnik uopće ni ne postoji.

“To je modificirana verzija postojećih ruskih interkontinentalnih balističkih raketa. Čovjek je samo izmislio ime za nju, potpuno apstraktno.”

FOTO / Ukrajinci objavili fotografije Orešnika, pogledajte kako izgleda

Naravno, korištenje takvog oružja izazvalo je zabrinutost u Ukrajini, zato su održani sastanci na tu temu, nakon kojih se, navodno, pronašla strategija kako se nositi s novom prijetnjom. Također, analize zapadnih stručnjaka sugeriraju da Orešnik i slično oružje više nećemo gledati u Ukrajini jer Putin ne želi dodatno eskalirati sukob pa riskirati odgovor Donalda Trumpa kad preuzme ulogu predsjednika SAD-a 20. siječnja. Do onda bi trebao biti mirniji, a potom krenuti u bitku za rješavanje situacije kroz pregovore. Koji, prema prvim informacijam, ne idu u prilog Ukrajincima i na njih, u mjeri da se Rusima prepusti sve što su osvojili, bez garancija da ih se dalje neće napadati, jednostavno neće pristati.

