Vodeći europski intelektualac: "Trump ništa ne skriva i sve radi javno"

U posljednja četiri mjeseca bogatstvo obitelji Donalda Trumpa naraslo je za više od milijardu dolara. To je jako puno. No, to se događa neskriveno, nama pred očima, posve razgolićeno. Ljudi obično skaču i reagiraju na korupciju, jako su osjetljivi kad se netko bogati dok je na vlasti. Trump se po tome potpuno razlikuje. On ništa ne skriva. Ljudi se obično razljute na skrivenu korupciju. Njegova se događa pred našim očima."