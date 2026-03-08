Oglas

Ahmed Abul Gheit

Vođa Arapske lige osudio iranske napade: "Golema strateška pogreška"

Hina
08. ožu. 2026. 15:36
Ahmed Abul Gheit
FAYEZ NURELDINE / AFP

Glavni tajnik Arapske lige, Ahmed Abul Gheit, u nedjelju je iranske napade na nekoliko država članica nazvao "neodgovornima", pozvavši Teheran da preispita "golemu stratešku pogrešku".

Američke i izraelske vojne snage su 28. veljače pokrenule ofenzivu protiv Irana koji je uzvratio ciljajući Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američki objekti.

Iranski napadi odražavaju "neodgovornu politiku" i "ne mogu se opravdati nikakvim izgovorom ili isprikom", rekao Gheit, obrativši se putem videokonferencije skupu arapskih ministara vanjskih poslova okupljenih u Kairu.

Devetog dana rata na Bliskom istoku izrazio je žaljenje što su mirovni napori zaljevskih država dočekani "izdajničkim raketama i dronovima".

Arapske države "nisu strane u ratu", nisu željele da taj rat započne i jasno su dale do znanja da neće dopustiti da se njihov teritorij ili zračni prostor koriste za vojne operacije, dodao je.

Nekoliko arapskih zemalja, među kojima i Oman, zemlja koja je posredovala u posljednjim nuklearnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, ali i Katar i Egipat, uložili su "ozbiljne, iskrene i trajne napore da bi cijelu regiju, uključujući i Iran poštedjeli od ratnih razaranja", istaknuo je.

Tijek događaja pratite OVDJE.

