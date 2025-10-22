Von der Leyen: Ne možemo dopustiti da upadnemo u nove i opasne ovisnosti

No, veliki dio računa za energiju otpada na poreze što je u nadležnosti država članica. Kaže da dok cijene proizvodnje energije padaju, povećavaju se porezi na energiju.

Iznijela je podatke da su porezi na električnu energiju za industriju 15 veći od poreza na plin, da 34 posto računa za energiju za industriju otpada na poreze, a za kućanstva čak 42 posto.