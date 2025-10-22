Zelena tranzicija
Von der Leyen: Ne možemo dopustiti da upadnemo u nove i opasne ovisnosti
Europa si ne može dopustiti da ponovno postane ovisna o jednoj zemlji i stoga mora kontrolirati i proizvoditi strateške čiste tehnologije kako bi to izbjegla, istaknula je u srijedu predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.
“Ne možemo dopustiti da upadnemo u nove i opasne ovisnosti, vidjeli smo posljednjih godina što se događa kada jedna zemlja preuzme kontrolu nad opskrbom kritičnih proizvoda ili tehnologija”, rekla je Ursula von der Leyen obraćajući se zastupnicima Europskog parlamenta u raspravi o očekivanjima od sastanka na vrhu čelnika EU-a, koji se sutra sastaju u Bruxellesu.
Glavne teme samita su jačanje europske obrane, daljnja potpora Ukrajini, konkurentnost i zelena i digitalna tranzicija, priuštivo stanovanje, migracije i Bliski istok.
Predsjednica Komisije su u svom govoru usredotočila na pitanje konkurentnosti i dekarbonizacije.
U EU se vodi rasprava o tome kako pomiriti jačanje konkurentnosti gospodarstva sa zelenom tranzicijom. Komisija sustavno predlaže pojednostavljenje europskih propisa kako bi smanjila administrativni teret za gospodarstvo, ali to često uključuje ukidanje ili odgodu primjene propisa donesenih u okviru Zelenog plana.
Von der Leyen kaže da Europa mora imati kontrolu i proizvodnju čistih tehnologija jer je to “instrument ne samo za smanjenje emisija, nego je ključno za konkurentnost i neovisnost Europske unije”.
Najavila je da će Komisija predložiti da se u javnim nabavama uvede kriterij da se kupuju europski proizvodi.
“Na javne nabave otpada 14 posto europskog BDP-a, to je golema financijska moć i trebali bismo je bolje iskoristit kako bismo stvorili stabilnu potražnju za čistim proizvodima proizvedenim u Europi”, rekla je von der Leyen.
Istaknula je da EU mora pojačati potporu strateškim sektorima, poput proizvodnje baterija i automobilske industrije.
Visoke cijene energije
Osvrnula se i na visoke cijene energije, koje čine europska poduzeća nekonkurentnima.
Rekla je da je potrebno nastaviti ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku infrastrukturu, za što su na europskoj razini uvedene promjene kako bi se kohezijska sredstva mogla usmjeriti na ulaganja u prijenosnu mrežu i konektore kako bi se poboljšala energetska situacija u Europi.
No, veliki dio računa za energiju otpada na poreze što je u nadležnosti država članica. Kaže da dok cijene proizvodnje energije padaju, povećavaju se porezi na energiju.
Iznijela je podatke da su porezi na električnu energiju za industriju 15 veći od poreza na plin, da 34 posto računa za energiju za industriju otpada na poreze, a za kućanstva čak 42 posto.
“Surađujmo kako bismo smanjili te poreze i omogućili našim tvrtkama i kućanstvima da prijeđu na korištenje električne energije proizvedene kod nas umjesto uvoznih goriva”, rekla je.
Čelnik zastupničkog kluba europskih pučana Manfred Weber rekao je da se zelena tranzicija ne smije provoditi na štetu radnih mjesta ili socijalne politike.
Čelnica socijaldemokrata: "Dom je pravo, a ne privilegija"
Čelnica socijaldemokrata Iratxe Garcia pozdravila je činjenicu što se na dnevnom redu Europskog vijeća našlo priuštivo stanovanje.
“To je povijesni korak koji ne bi bio moguć bez neumornog rada socijaldemokratske skupine jer je ona stavila stanovanje u središte europskog programa, vodeći se načelom da je imati dom pravo, a ne privilegija”, rekla je Garcia.
Hrvatski eurozastupnici Gordana Bosanac (Možemo/Zeleni) i Nikolina Brnjac (HDZ/EPP) također su u raspravi pozdravili stavljanje pitanja priuštivog stanovanja na dnevni red sastanka europskih čelnika.
Bosanac je od čelnika i institucija EU-a zatražio da Unija odmah počne financirati programe priuštivog i socijalnog stanovanja iz kohezijskih fondova, dok je Brnjac istaknula kako je i priuštivo stanovanje dio šireg pitanja sigurnosti EU-a.
Kriza stanovanja je, kao pitanje socijalne sigurnosti građana, također prijetnja sigurnosti Unije, rekla je i, kao i Bosanac, pozvala na snažnije financiranje stanovanja iz kohezijskih i nacionalnih fondova.
U raspravi je sudjelovao i HDZ-ov eurozastupnik Karlo Ressler koji je pozvao Europsko vijeće da EU okrene zdravim ekonomskim temeljima, konkurentnosti i energetskoj neovisnosti što je, ocijenio je, "nemoguće bez nuklearne energije", "sigurnih granica" i pojednostavljivanja europskih regulativa.
