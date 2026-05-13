Američki milijarderi i direktori u Pekingu: Koga je sve Trump poveo u Kinu?
Direktori velikih američkih tehnoloških, financijskih, poljoprivrednih i zrakoplovnih kompanija pridružili su se predsjedniku Donaldu Trumpu na njegovom ovotjednom putovanju u Kinu.
Trump je u srijedu stigao u Peking kako bi se sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Osim razgovora o Iranu, dvojica čelnika trebala bi razgovarati i o trgovini te umjetnoj inteligenciji.
AP donosi pregled nekih od izvršnih direktora koji su dio delegacije, prema riječima dužnosnika Bijele kuće koji nije bio ovlašten javno komentirati i govorio je pod uvjetom anonimnosti.
Elon Musk
Musk, izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, vodio je Trumpov Odjel za učinkovitost vlade (Department of Government Efficiency) sve do odlaska u proljeće 2025., prije nego što je kontroverzna privremena agencija ugašena u studenome. Milijarder, koji također posjeduje društvenu mrežu X, prošlog se ljeta sukobio s Trumpom u javnoj razmjeni optužbi, tijekom koje je Musk bez dokaza tvrdio da vlada skriva informacije o predsjednikovoj povezanosti s ozloglašenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Musk je kasnije rekao da žali zbog nekih svojih objava na X-u o Trumpu.
Od tada se Musk ponovno fokusirao na Teslu i ostale svoje kompanije. Tesla posluje u Kini, a Musk ju je već posjećivao. Istodobno se suočava s francuskim tužiteljima koji traže podizanje optužnice protiv njega i platforme X zbog sadržaja povezanih sa seksualnim zlostavljanjem djece, deepfakeova, dezinformacija i navodne pomoći u poricanju zločina protiv čovječnosti putem sustava umjetne inteligencije Grok. U tijeku je i sudski spor između Muska i izvršnog direktora OpenAI-ja Sama Altmana.
Musk je u Kinu doputovao predsjedničkim zrakoplovom Air Force One zajedno s Trumpom.
Tim Cook
Cook je i dalje zauzet dok se približava kraj njegova mandata na čelu Applea. Prošlog mjeseca objavio je da će njegova 15-godišnja vladavina na čelu tehnološkog diva završiti 1. rujna, kada će funkciju izvršnog direktora prepustiti šefu Appleovog hardverskog inženjeringa Johnu Ternusu. Tijekom Cookovog mandata tržišna vrijednost Applea porasla je za više od 3,6 bilijuna dolara, zahvaljujući eri prosperiteta koju je predvodio iPhone. Cook će ostati u kompaniji kao izvršni predsjednik uprave.
Appleova ovisnost o inozemnoj proizvodnji zahtijevala je od Cooka vještinu političke diplomacije, osobito tijekom Trumpovih trgovinskih ratova s Kinom u oba predsjednička mandata. Nakon što je uspio nagovoriti Trumpa da izuzme iPhone i druge proizvode iz carina tijekom prvog mandata, suočio se s još težim izazovom tijekom aktualne administracije.
Iako je Trump inzistirao da Apple preseli proizvodnju iPhonea iz Kine u SAD, ovaj put ipak je uveo određene carine na te uređaje. Cook je ipak uspio ublažiti posljedice prebacivanjem proizvodnje iPhonea namijenjenih američkom tržištu u Indiju, a dodatna izuzeća osigurao je nakon što je obećao da će Apple tijekom Trumpovog drugog mandata investirati 600 milijardi dolara u SAD.
Jensen Huang
Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang putuje u Peking samo nekoliko mjeseci nakon što je kompanija dobila odobrenje za prodaju jednog od svojih moćnih AI čipova Kini — uz određene uvjete.
Trumpova administracija u siječnju je uvela nove sigurnosne zahtjeve za Nvidijinu prodaju poluvodiča Kini, ali je u suštini dopustila izvoz H200 čipova za umjetnu inteligenciju.
Nvidia mora osigurati dovoljnu opskrbu američkog tržišta, a H200 čipovi moraju proći reviziju treće strane prije izvoza u Kinu, prema novim pravilima Ureda za industriju i sigurnost pri Ministarstvu trgovine SAD-a. Međutim, nova pravila ipak ublažavaju ograničenja izvoza.
Kini neće biti dopušteno koristiti te čipove u vojne svrhe niti uvesti više od 50 posto čipova prodanih američkim kupcima.
H200 nije Nvidijin najnapredniji proizvod. Napredniji čipovi, Blackwell i nadolazeći Rubin, nisu uključeni među proizvode odobrene za izvoz.
Huang je također doputovao u Kinu predsjedničkim zrakoplovom Air Force One zajedno s Trumpom.
Kelly Ortberg
Robert “Kelly” Ortberg, bivši izvršni direktor zrakoplovne kompanije Rockwell Collins, postao je direktor Boeinga 2024. godine. Fokusirao se na oporavak kompanije, koja je u trenutku njegova dolaska bila suočena s pravnim, regulatornim i proizvodnim problemima te rastućim financijskim posljedicama.
Ortberg je prije godinu dana rekao da ne očekuje da će trgovinski rat SAD-a i Kine zaustaviti Boeingov financijski oporavak niti spriječiti ostvarenje planiranih isporuka kineskim aviokompanijama koje su odbijale preuzeti njihove zrakoplove. Peking je u travnju 2025. povećao carine na američku robu na 125 posto kao odgovor na Trumpovo podizanje carina na kineske proizvode na 145 posto. Kineske carine više bi nego udvostručile cijenu putničkih zrakoplova koje Boeing, najveći američki izvoznik, prodaje za desetke milijuna dolara. No Kina danas predstavlja manji rizik za Boeing nego ranije jer kompanija s vremenom tamo šalje sve manje gotovih zrakoplova.
Boeing i dalje vodi razgovore s Kinom o mogućoj velikoj prodaji zrakoplova.
Tko još putuje
- Larry Fink, predsjednik i izvršni direktor BlackRocka
- Stephen Schwarzman, predsjednik, izvršni direktor i suosnivač Blackstonea
- Brian Sikes, predsjednik i izvršni direktor Cargilla
- Jane Fraser, predsjednica i izvršna direktorica Citija
- Jim Anderson, izvršni direktor Coherenta
- H. Lawrence Culp, predsjednik i izvršni direktor GE Aerospacea
- David Solomon, predsjednik i izvršni direktor Goldman Sachsa
- Jacob Thaysen, izvršni direktor Illumine
- Michael Miebach, izvršni direktor Mastercarda
- Dina Powell McCormick, predsjednica i potpredsjednica Mete
- Sanjay Mehrotra, predsjednik uprave, predsjednik i izvršni direktor Microna
- Cristiano Amon, predsjednik i izvršni direktor Qualcomma
- Ryan McInerney, izvršni direktor Vise
