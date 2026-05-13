Američki milijarderi i direktori u Pekingu: Koga je sve Trump poveo u Kinu?

Musk, izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, vodio je Trumpov Odjel za učinkovitost vlade (Department of Government Efficiency) sve do odlaska u proljeće 2025., prije nego što je kontroverzna privremena agencija ugašena u studenome. Milijarder, koji također posjeduje društvenu mrežu X, prošlog se ljeta sukobio s Trumpom u javnoj razmjeni optužbi, tijekom koje je Musk bez dokaza tvrdio da vlada skriva informacije o predsjednikovoj povezanosti s ozloglašenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Musk je kasnije rekao da žali zbog nekih svojih objava na X-u o Trumpu.