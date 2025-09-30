YouTube Trumpu plaća 22 milijuna dolara odštete

Alphabet je posljednja velika tehnološka kompanija koja će isplatiti bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu odštetu nakon što ga je isključila s društvene platforme poslije napada na Kapitol 6. siječnja 2021.
Oglas
Objavljeno je da će platiti 24,5 milijuna dolara kako bi se nagodio u slučaju koji je Trump pokrenuo nakon zabrane njegova računa. Od tog iznosa, 22 milijuna dolara ide Trumpu.
Preostalih 2,5 milijuna dolara dobit će sutužioci, među kojima su American Conservative Union, Andrew Baggiani, Austen Fletcher, Maryse Veronica Jean-Louis, Frank Valentine, Kelly Victory i Naomi Wolf.
U skladu s uvjetima nagodbe, kompanija nije priznala nikakvu odgovornost ili krivnju, prenosi Business Insider.
Tužio tri velike platforme
Šest dana nakon napada na Kapitol, YouTube je objavio da privremeno suspendira Trumpov račun najmanje na tjedan dana zbog zabrinutosti oko mogućeg daljnjeg nasilja.
"Ponovno ćemo mu aktivirati korisnički račun", rekla je tadašnja izvršna direktorica YouTubea Susan Wojcicki u ožujku 2021. pa dodala:
"Ali to će biti kada vidimo smanjenu prisutnost sigurnosnih službi u američkim glavnim gradovima i kada ne budemo imali nova upozorenja državnih agencija. To će nam biti signal da je sigurno vratiti kanal."
U srpnju 2021. Trump je tužio tri velike platforme - Twitter (danas X), YouTube u vlasništvu Alphabeta i Metu - zajedno s njihovim direktorima, u saveznoj državi Floridi, optužujući ih za kršenje prava na slobodu govora. Predmet je kasnije prebačen u Kaliforniju, gdje Alphabet ima sjedište.
Ograničenja na Trumpovu računu ukinuta su tek u ožujku 2023., nakon što su ga ranije ponovno aktivirali i X i Meta.
Prema sudskim spisima, Trump je odlučio da će se 22 milijuna dolara usmjeriti Zakladi za Nacionalni trg (Trust for the National Mall), nevladinom partneru Nacionalne parkovne službe, te za izgradnju velike plesne dvorane u sklopu kompleksa Bijele kuće.
Trump je ranije postigao nagodbe i s platformama X i Metom. U siječnju je Meta pristala platiti mu 25 milijuna dolara zbog suspenzije na Facebooku i Instagramu 2021., a X, u vlasništvu Elona Muska, isplatio mu je u veljači deset milijuna dolara u sličnom sporu. Ukupno, Trump je od nagodbi povezanih sa svojim zabranama nakon 6. siječnja dobio više od 57 milijuna dolara.
Neovisno o tim slučajevima, Trump je 2024. dobio i 16 milijuna dolara od Disneyja u nagodbi za klevetu, a u srpnju iste godine još 16 milijuna od Paramounta zbog pravnog spora oko intervjua s tadašnjom potpredsjednicom Kamalom Harris emitiranog na CBS-u. U toj nagodbi Paramount nije dao izjavu o isprici.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas