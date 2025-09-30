YouTube Trumpu plaća 22 milijuna dolara odštete

Trump je ranije postigao nagodbe i s platformama X i Metom. U siječnju je Meta pristala platiti mu 25 milijuna dolara zbog suspenzije na Facebooku i Instagramu 2021., a X, u vlasništvu Elona Muska, isplatio mu je u veljači deset milijuna dolara u sličnom sporu. Ukupno, Trump je od nagodbi povezanih sa svojim zabranama nakon 6. siječnja dobio više od 57 milijuna dolara.