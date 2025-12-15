Za junaka s plaže Bondi dosad prikupljeno 1,1 milijuna australskih dolara donacija

"Ono što smo vidjeli u posljednja 24 sata bilo je najgore što čovjek može napraviti - teroristički čin, ali smo istodobno vidjeli i primjer najboljeg što čovjek može napraviti, a taj čovjek je Ahmed Al Ahmed koji je srljao u opasnost, riskirajući pritom vlastiti život", rekao je Albanese u programu državne televizije ABC News, podsjetivši da je drugi počinitelj Al Ahmeda ranio s dva pucnja.