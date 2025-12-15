Oglas

Za junaka s plaže Bondi dosad prikupljeno 1,1 milijuna australskih dolara donacija

Hina
15. pro. 2025. 14:41
New South Wales Premier Chris Minns visits Ahmed al Ahmed, who was identified on social media as the bystander who hid behind parked cars and seized a rifle from one of the gunmen during the deadly shooting at Bondi Beach @ChrisMinnsMP via X/via REUTERS
@ChrisMinnsMP via X via REUTERS

Donacije za muškarca iz Sydneya koji je oteo pušku jednom od napadača u vrijeme masovne pucnjave na plaži Bondi dosegnule su više od 1,1 milijuna australskih dolara, dok se on oporavlja u bolnici nakon operacije kojoj je podvrgnut zbog rana od metaka.

Četrdesettrogodišnji Ahmed al Ahmed, musliman, otac dvoje djece, skrio se iza parkiranih automobila prije nego što je s leđa napao jednog od napadača, oteo mu pušku i oborio ga na tlo. Premijer Anthony Albanese rekao je da je Ahmedova hrabrost spasila živote.

"Ono što smo vidjeli u posljednja 24 sata bilo je najgore što čovjek može napraviti - teroristički čin, ali smo istodobno vidjeli i primjer najboljeg što čovjek može napraviti, a taj čovjek je Ahmed Al Ahmed koji je srljao u opasnost, riskirajući pritom vlastiti život", rekao je Albanese u programu državne televizije ABC News, podsjetivši da je drugi počinitelj Al Ahmeda ranio s dva pucnja.

Obitelj lokalnog junaka novinarima je rekla da je Ahmed pogođen u predio ruke i nadlaktice.

Australska policija u ponedjeljak je objavila da su napad na grupu ljudi koja je u nedjelju na plaži Bondi slavila židovsku Hanuku počinili 50-godišnji muškarac i njegov 24-godišnji sin. Pritom je ubijeno 15 ljudi. To je najgora masovna pucnjava u Australiji posljednjih gotovo 30 godina.

Ahmedov otac, Mohamed Fateh al Ahmed, u intervjuu ABC Newsu je kazao da je njegov sin australski državljanin i da se bavi prodajom voća i povrća. "Moj sin je junak. Radio je u policiji i zna kako braniti ljude."

Čestitke u međuvremenu stižu sa svih strana, od čelnika iz zemlje i iz inozemstva. Premijer Novoga Južnog Walesa Chris Minns na društvenim je mrežama objavio kako je posjetio Ahmeda u bolnici St. George i prenio mu zahvalnost ljudi iz cijele zemlje. 

"Ahmed je pravi junak. Hvala ti", piše u njegovoj objavi. Na fotografiji Minns stoji uz njegov krevet, a Ahmed pozira s lijevom rukom u gipsu oslonjen o jastuke.

I američki predsjednik Donald Trump Ahmeda je nazvao "vrlo, vrlo hrabrom osobom" koja je spasila mnoge živote.

Dosad je GoFundMe kampanja pokrenuta za Ahmeda prikupila više od 1,1 milijun australskih dolara u samo jednom danu. Milijarder i upravitelj hedge fonda Bill Ackman najveći je donator. On je priložio 99.999 australskih dolara. Yomna Touni (43) je ostala u bolnici satima da bi ponudila pomoć u ime muslimanske dobrotvorne organizacije koja također prikuplja sredstva za Ahmeda. "Želimo prikupiti što više novca za njegov brzi oporavak", kazala je.

Ahmed al Ahmed Australija Plaža Bondi herojstvo teroristički napad

