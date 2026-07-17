HAK upozorava: Ovaj gumb u automobilu može biti opasan ako je predugo uključen

Mnogi noviji automobili imaju sustave koji automatski prate kvalitetu zraka u kabini i po potrebi isključuju recirkulaciju ili uključuju dovod svježeg zraka. Ipak, stručnjaci savjetuju da vozači obrate pozornost ako primijete pojačanu pospanost bez očitog razloga ili zamagljivanje stakala jer to može biti znak da je vrijeme za isključivanje recirkulacije i puštanje svježeg zraka u vozilo.