ŽIVOTNA UGROZA
HAK upozorava: Ovaj gumb u automobilu može biti opasan ako je predugo uključen
Funkcija recirkulacije zraka u automobilu tijekom ljetnih mjeseci mnogima pomaže da se vozilo brže rashladi i smanji potrošnja goriva, no stručnjaci upozoravaju da njezino dugotrajno korištenje može predstavljati sigurnosni rizik.
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Na to je upozorila liječnica Christabel Akinola, istaknuvši da uključena recirkulacija tijekom duljeg razdoblja može dovesti do nakupljanja ugljikova dioksida u unutrašnjosti vozila.
Sustav recirkulacije zatvara dovod svježeg zraka izvana i ponovno koristi zrak koji se već nalazi u kabini. Takav način rada učinkovitiji je za hlađenje, a ujedno sprječava ulazak ispušnih plinova ili neugodnih mirisa iz okoline.
Zašto je recirkulacija tako opasna?
Međutim, ako je funkcija uključena predugo, razina ugljikova dioksida u vozilu postupno raste, dok se količina kisika smanjuje. Posljedice mogu biti umor, pospanost i sporije reakcije vozača, a rizik je veći kada se u automobilu nalazi više putnika, upozorava HAK.
Akinola je kao primjer navela slučaj peteročlane obitelji koja je tijekom putovanja doživjela prometnu nesreću nakon što je dijete, ne znajući, prije polaska uključilo recirkulaciju zraka. Prema njezinim riječima, članovi obitelji postupno su postali pospani, a vozač je na kraju izgubio svijest i sletio s ceste.
Koristite opciju najdulje 20 minuta
Na moguće opasnosti upozorava i istraživanje objavljeno u časopisu Environmental Science and Pollution Research, prema kojem recirkulaciju zraka ne bi trebalo koristiti dulje od 20 minuta, osobito kada se u vozilu nalazi više osoba. Istraživači navode da se koncentracija ugljikova dioksida u takvim uvjetima može brzo povećati.
Mnogi noviji automobili imaju sustave koji automatski prate kvalitetu zraka u kabini i po potrebi isključuju recirkulaciju ili uključuju dovod svježeg zraka. Ipak, stručnjaci savjetuju da vozači obrate pozornost ako primijete pojačanu pospanost bez očitog razloga ili zamagljivanje stakala jer to može biti znak da je vrijeme za isključivanje recirkulacije i puštanje svježeg zraka u vozilo.
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