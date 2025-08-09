Zašto Amerikanci neće uhititi Putina iako je za njim raspisana tjeralica?

Kad Vladimir Putin sljedeći tjedan otputuje na Aljasku kako bi se sastao s Donaldom Trumpom, moći će to učiniti bez straha od uhićenja.
Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je 2023. godine nalog za uhićenjem Putina, ali Rusija ni SAD nisu potpisnice Rimskog statuta, kojim je sud osnovan 2002. godine.
ICC je optužio ruskog čelnika za ratni zločin nezakonite deportacije djece iz okupiranih područja Ukrajine u Rusiju. Kremlj je postupke suda nazvao "skandaloznim i neprihvatljivim".
Mongolija je potpisnica, ali nije reagirala
Putin je bio oprezan sa svojim putovanjima otkako je tjeralica raspisana. Godine 2023. je odbio poziv na summit u Južnoj Africi. Ipak, iste godine je otputovao u Mongoliju, koja jest potpisnica Rimskog statuta.
Mongolija je tada tvrdila da prema članku 98. Rimskog statuta država ne može "djelovati u suprotnosti sa svojim obvezama prema međunarodnom pravu u pogledu (...) diplomatskog imuniteta osobe". Mongolske su vlasti tvrdile da Putin kao ruski čelnik uživa apsolutni imunitet, osim ako ga se Rusija ne odrekne.
Sud je odbacio tu tvrdnju, rekavši da drugi članak ukida sve imunitete. Vijeće sudaca tvrdilo je da su države članice "dužne uhititi i predati osobe na koje se odnose nalozi MKS-a, bez obzira na službeni položaj ili nacionalnost".
ICC se oslanja na zemlje članice za uhićenje i izručenje osumnjičenika Haagu, gdje mu je sjedište. Putin je 2024. posjetio Kinu i Sjevernu Koreju, dvije zemlje koje nemaju potpisan ugovor s ICC-om.
Trump u veljači naredio sankcije protiv ICC-a
Ne samo da Sjedinjene Države nikada nisu bile potpisnice Rimskog statuta, nego je u veljači Trump naredio sankcije protiv suda nakon što je izdao nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta.
Izvršnom uredbom optužio je ICC za sudjelovanje u "nelegitimnim i neutemeljenim radnjama usmjerenim protiv Amerike i našeg bliskog saveznika Izraela".
Iako ne postoji opasnost od uhićenja, američko Ministarstvo financija vjerojatno će morati ukinuti sankcije Putinu kako bi on mogao ući u SAD, kao što je to učinilo kad je Putinov izaslanik Kiril Dmitriev stigao u Washington u travnju.
Neki misle da je upravo jedan od razloga zašto je Putin pristao na summit na Aljasci. Umjesto nametanja sankcija Rusiji, kako je Trump prijetio posljednjih dana, SAD će jednu ukinuti. Čak i ako je samo privremeno, to bi bila izuzetno simbolična i velika pobjeda, piše Sky News, a prenosi Index.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
