Zastupnik njemačkog AfD-a prijavljen zbog nacističkog pozdrava ispred zgrade Reichstaga

Zastupnik je navodno pozdravio stranačkog kolegu u zgradi njemačkog parlamenta „uz udarac petom i Hitlerov pozdrav”.
Berlinsko državno odvjetništvo objavilo je da je podignuta optužnica protiv člana krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) zbog izvođenja nacističkog pozdrava u parlamentu, piše Guardian.
Osumnjičeni je, prema navodima tužiteljstva, u lipnju 2023. godine „pozdravio stranačkog kolegu na istočnom ulazu u zgradu Reichstaga udarcem petom i Hitlerovim pozdravom”, stoji u priopćenju objavljenom u ponedjeljak.
Izvođenje takvog pozdrava u Njemačkoj je protuzakonito i kažnjava se zatvorskom kaznom do tri godine. List Bild naveo je da je riječ o Matthiasu Moosdorfu (60), zastupniku Bundestaga iz Zwickaua u saveznoj zemlji Saskoj, na području bivše Istočne Njemačke.
„Optuženi je navodno bio svjestan da je pozdrav … bio vidljiv drugima u ulaznom prostoru”, priopćilo je tužiteljstvo.
Moosdorfu je u listopadu, zbog ovih optužbi, ukinut zastupnički imunitet. U ponedjeljak je na platformi X objavio poruku u kojoj negira da je napravio spornu gestu.
Moosdorf je član AfD-a od 2016. godine i donedavno je bio glasnogovornik stranke za vanjsku politiku u parlamentarnom klubu. Te je dužnosti razriješen u svibnju nakon što je njegova bliskost s Rusijom izazvala napetosti unutar stranke.
