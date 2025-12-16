Oglas

Matthias Moosdorf (60)

Zastupnik njemačkog AfD-a prijavljen zbog nacističkog pozdrava ispred zgrade Reichstaga

N1 Info
16. pro. 2025. 09:56
People walk in front of the Reichstag after snowfall hit Germany's capital Berlin, November 24, 2025.
REUTERS/Annegret Hilse

Zastupnik je navodno pozdravio stranačkog kolegu u zgradi njemačkog parlamenta „uz udarac petom i Hitlerov pozdrav”.

Berlinsko državno odvjetništvo objavilo je da je podignuta optužnica protiv člana krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) zbog izvođenja nacističkog pozdrava u parlamentu, piše Guardian.

Osumnjičeni je, prema navodima tužiteljstva, u lipnju 2023. godine „pozdravio stranačkog kolegu na istočnom ulazu u zgradu Reichstaga udarcem petom i Hitlerovim pozdravom”, stoji u priopćenju objavljenom u ponedjeljak.

Izvođenje takvog pozdrava u Njemačkoj je protuzakonito i kažnjava se zatvorskom kaznom do tri godine. List Bild naveo je da je riječ o Matthiasu Moosdorfu (60), zastupniku Bundestaga iz Zwickaua u saveznoj zemlji Saskoj, na području bivše Istočne Njemačke.

„Optuženi je navodno bio svjestan da je pozdrav … bio vidljiv drugima u ulaznom prostoru”, priopćilo je tužiteljstvo.

Moosdorfu je u listopadu, zbog ovih optužbi, ukinut zastupnički imunitet. U ponedjeljak je na platformi X objavio poruku u kojoj negira da je napravio spornu gestu.

Moosdorf je član AfD-a od 2016. godine i donedavno je bio glasnogovornik stranke za vanjsku politiku u parlamentarnom klubu. Te je dužnosti razriješen u svibnju nakon što je njegova bliskost s Rusijom izazvala napetosti unutar stranke.

AfD Bundestag Matthias Moosdorf Njemačka Reichstag nacistički pozdrav

