Zatvaraju se Sveta vrata Vatikana

Takozvana Sveta vrata, velika vrata na četiri papinske bazilike u Rimu su u "normalnim" godinama zatvorena i otvaraju se samo u godinama koje su proglašene svetima. U pravilu bi to trebalo biti svakih 25 godina kako bi svaki vjernik tijekom svog života mogao na hodočašće u Rim barem jednom, možda i dva puta. No to je teorija, a praksa jest kako su Svete godine one koje papa kaže da jesu: u posljednjih 60 godina je bilo čak 6 Svetih godina jer su osim redovitih, pape Pavao VI. (1966.), Ivan Pavao II. (1983.) i onda papa Franjo (2016.) odredili i izvanredne Svete godine.