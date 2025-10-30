Oglas

"Nesporazum"

Zbrka u parlamentu: Slovačka ipak neće ograničiti brzinu hodanja za pješake

Hina
30. lis. 2025. 08:35
Bratislava
Unsplash

Slovački zastupnik pojasnio je da za pješake neće vrijediti ograničenje brzine kretanja pločnicima, nakon što je politička rasprava u utorak poslijepodne rezultirala zbrkom i ismijavanjem.

Parlament u Bratislavi u utorak je trebao usvojiti amandmane prometnog zakona koji je maksimalnu brzinu kretanja pješaka pločnicima u urbanim sredinama u Slovačkoj trebao ograničiti na 6 kilometara na sat da bi se spriječile nesreće. 

Zastupnik Ľubomír Vážny, koji je sastavio amandman, u srijedu navečer je za javnu televiziju STVR rekao da se kritike temelje na nesporazumu, dodavši da se ograničenje brzine ne odnosi na pješake koji hodaju pločnicima već na druge sudionike u prometu.

Pojasnio je da je svrha amandmana zaštititi pješake tako da se zajamči da se roleri, biciklisti i vozači električnih romobila pločnicima ne kreću znatno brže od brzine kojom hodaju pješaci. 

Amandman, koji je u utorak usvojila parlamentarna većina, prvi put definira "brzinu hodanja" od 6 kilometara na sat i postavlja je kao ograničenje brzine za sve one kojima je dopušteno koristiti pločnike pod određenim uvjetima.

Teme
bratislava pješaci slovačka Ľubomír Vážny

