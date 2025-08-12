Zelenski otkrio: U planu trilateralan sastanak na najvišoj razini

"Razgovor između Putina i Trumpa može biti važan za njihov bilateralni dijalog. Ali ne mogu odlučivati ništa o Ukrajini bez nas", rekao je Zelenski tri dana prije summita na kojem će se prvi put od 2018. susresti dvojica predsjednika
NIšta bez Ukrajine
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je kako je nadolazeći sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i čelnika Kremlja Vladimira Putina važan za njihov bilateralni dijalog, ali da se nikakve odluke o Ukrajini ne mogu donositi bez sudjelovanja ukrajinskih predstavnika.
Ovu je izjavu dao na konferenciji za novinare, piše Ukrajinska Pravda.
"Što se tiče pregovora, u svakom su slučaju ključni na razini vodstva, ali ne mogu razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine, i nitko to neće prihvatiti. Stoga, razgovor između Putina i Trumpa može biti važan za njihov bilateralni dijalog. Ali ne mogu odlučivati ništa o Ukrajini bez nas.
Čvrsto vjerujem i nadam se da američki predsjednik to razumije i uzima k srcu", naglasio je Zelenski.
I spoke with Romania’s President @NicusorDanRO.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2025
We coordinated our next joint steps in diplomacy and are preparing for important contacts already tomorrow. I thanked Nicușor Dan and all EU leaders for today’s statement of clear support for Ukraine’s independence, territorial… pic.twitter.com/6KkRfZRDdE
Planiran i trilateralni sastanak
Ukrajinski predsjednik također je otkrio da je u planu i trilateralni sastanak na najvišoj razini, iako datum još nije potvrđen.
"Tamo će se pokrenuti razna pitanja. Zauzet ćemo se za istinu i učiniti sve da okončamo ovaj rat. Postoje stvari koje su vam drage srcu, i postoje stvari koje su u vašem Ustavu", dodao je.
Sastanak između Trumpa i Putina zakazan je za 15. kolovoza na Aljasci. Trump je izjavio kako očekuje da će susret biti "konstruktivan".
