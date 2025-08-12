Oglas

uoči summita 15. kolovoza

Zelenski otkrio: U planu trilateralan sastanak na najvišoj razini

author
N1 Info
|
12. kol. 2025. 18:15
zelenski
Tiziana FABI / AFP

"Razgovor između Putina i Trumpa može biti važan za njihov bilateralni dijalog. Ali ne mogu odlučivati ništa o Ukrajini bez nas", rekao je Zelenski tri dana prije summita na kojem će se prvi put od 2018. susresti dvojica predsjednika

Oglas

NIšta bez Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je kako je nadolazeći sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i čelnika Kremlja Vladimira Putina važan za njihov bilateralni dijalog, ali da se nikakve odluke o Ukrajini ne mogu donositi bez sudjelovanja ukrajinskih predstavnika.

Ovu je izjavu dao na konferenciji za novinare, piše Ukrajinska Pravda.

"Što se tiče pregovora, u svakom su slučaju ključni na razini vodstva, ali ne mogu razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine, i nitko to neće prihvatiti. Stoga, razgovor između Putina i Trumpa može biti važan za njihov bilateralni dijalog. Ali ne mogu odlučivati ništa o Ukrajini bez nas.

Čvrsto vjerujem i nadam se da američki predsjednik to razumije i uzima k srcu", naglasio je Zelenski.

Planiran i trilateralni sastanak

Ukrajinski predsjednik također je otkrio da je u planu i trilateralni sastanak na najvišoj razini, iako datum još nije potvrđen.

"Tamo će se pokrenuti razna pitanja. Zauzet ćemo se za istinu i učiniti sve da okončamo ovaj rat. Postoje stvari koje su vam drage srcu, i postoje stvari koje su u vašem Ustavu", dodao je.

Sastanak između Trumpa i Putina zakazan je za 15. kolovoza na Aljasci. Trump je izjavio kako očekuje da će susret biti "konstruktivan".

Teme
donald trump summit na ljasci volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ