Zelenski: Ovo je povijesna odluka

"Zahvalan sam svim sudionicima Koalicije voljnih na današnjem razgovoru u Bruxellesu – uoči sastanka u Washingtonu, D.C. s predsjednikom Trumpom. Razgovor je bio vrlo koristan. Nastavljamo usklađivati naše zajedničke stavove. Jasna je potpora neovisnosti i suverenitetu Ukrajine. Svi se slažu da se granice ne smiju mijenjati silom. Svi podupiru da se ključna pitanja moraju rješavati uz sudjelovanje Ukrajine u trilateralnom formatu – Ukrajina, SAD i ruski čelnik", dodao je ukrajinski predsjednik.