Zelenski: Ovo je povijesna odluka

author
N1 Info
|
17. kol. 2025. 21:06
zelenski
Tiziana FABI / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na opciju koju je danas iznio Steve Witkoff, predstavnik američkog čelnika Donalda Trumpa.

Steve Witkoff rekao je kako je Vladimir Putin pristao dopustiti ukrajinskim saveznicima, uključujući i SAD, da joj ponude sigurnosna jamstva slična članku 5. NATO saveza.

Volodimir Zelenski je dan prije, nakon što ga je Donald Trump obavijestio o ruskim zahtjevima, rekao kako ne dolazi obzir o povlačenju ukrajinskih snaga iz ostatka regije Donjeck.

"Ovo je povijesna odluka, SAD je spreman sudjelovati u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Kao rezultat zajedničkog rada, ta jamstva moraju biti vrlo praktična, pružajući zaštitu na kopnu, u zraku i na moru te se moraju stvoriti uz sudjelovanje ostatka Europe", objavio je Zelenski na Twitteru.

"Zahvalan sam svim sudionicima Koalicije voljnih na današnjem razgovoru u Bruxellesu – uoči sastanka u Washingtonu, D.C. s predsjednikom Trumpom. Razgovor je bio vrlo koristan. Nastavljamo usklađivati naše zajedničke stavove. Jasna je potpora neovisnosti i suverenitetu Ukrajine. Svi se slažu da se granice ne smiju mijenjati silom. Svi podupiru da se ključna pitanja moraju rješavati uz sudjelovanje Ukrajine u trilateralnom formatu – Ukrajina, SAD i ruski čelnik", dodao je ukrajinski predsjednik.

Teme
Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski rat u Ukrajini

