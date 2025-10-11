Oglas

Zelenski pozvao Trumpa da i u Ukrajinu donese mir

Hina
11. lis. 2025. 17:40
Volodimir Zelenski
GENYA SAVILOV / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u subotu rekao da je tijekom "veoma pozitivnog" telefonskog razgovora pozvao svog američkog kolegu Donalda Trumpa da ispregovara mir u Ukrajini nakon što je postigao sporazum o prekidu vatre u Gazi.

Čestitao sam predsjedniku Donaldu J. Trumpu na njegovom uspjehu i sporazumu o Bliskom istoku koji je uspio postići, što je izvanredno postignuće. Ako se rat može zaustaviti u jednoj regiji, onda se sigurno mogu zaustaviti i drugi ratovi, uključujući rat koji vodi Rusija", kazao je Zelenski na svojoj stranici na društvenoj mreži Facebook.

Zelenski je rekao da je obavijestio Trumpa o ruskim napadima na ukrajinski energetski sustav, dan nakon jednog od najvećih ruskih bombardiranja zbog kojeg su deseci tisuća kućanstava ostali bez električne energije i u kojem je poginulo sedmogodišnje dijete.

"Raspravljali smo o prilikama za jačanje naše protuzračne obrane", kazao je, no nije pružio daljnje pojedinosti.

"Mora biti spremnosti na ruskoj strani da se započne iskrena diplomacija, a to se može postići silom", dodao je.

Očekuje se da će ukrajinska delegacija predvođena premijerkom Julijom Sviridenko početkom idućeg tjedna otputovati u Sjedinjene Američke Države radi razgovora o mogućim sankcijama, energetici i ukrajinskoj protuzračnoj obrani.

Teme
SAD donald trump ukrajina volodimir zelenski

