Zelenski pozvao Trumpa da i u Ukrajinu donese mir

Čestitao sam predsjedniku Donaldu J. Trumpu na njegovom uspjehu i sporazumu o Bliskom istoku koji je uspio postići, što je izvanredno postignuće. Ako se rat može zaustaviti u jednoj regiji, onda se sigurno mogu zaustaviti i drugi ratovi, uključujući rat koji vodi Rusija", kazao je Zelenski na svojoj stranici na društvenoj mreži Facebook.