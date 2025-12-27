Uoči noćnih napada Zelenski je izjavio da će se njegovi razgovori na Floridi u nedjelju usredotočiti na teritorij koji bi svaka strana kontrolirala nakon prekida borbi koje su počele u veljači 2022. invazijom ruskog predsjednika Vladimira Putina na manjeg susjeda - u najsmrtonosnijem europskom sukobu od Drugoga svjetskog rata.