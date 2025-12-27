Vučić najavio uklanjanje Ćacilenda. Umjesto šatorskog naselja - Božićno selo

„Ja sam sinoć, kao znak pažnje, dobre volje i zahvalnosti, poštovanja koje pokazujem, razgovarao s njima. I oni su me obavijestili da će sutra u večernjim satima početi s uklanjanjem šatora. Napravit će na dva, tri, četiri dana jedno lijepo Božićno selo, novogodišnje selo, kako bi svi građani mogli uživati. Bit će uklonjene i te ograde“, rekao je Vučić te dodao da će se „od 2. ili 3. siječnja“ dio ispred Narodne skupštine otvoriti za promet, piše Nova.rs.