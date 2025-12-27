Vučić najavio uklanjanje Ćacilenda. Umjesto šatorskog naselja - Božićno selo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 28. prosinca navečer započeti uklanjanje Ćacilenda, odnosno šatorskog naselja s platoa ispred Narodne skupštine. Prema njegovim riječima, na tom prostoru potom će biti postavljeno novogodišnje selo.
„Ja sam sinoć, kao znak pažnje, dobre volje i zahvalnosti, poštovanja koje pokazujem, razgovarao s njima. I oni su me obavijestili da će sutra u večernjim satima početi s uklanjanjem šatora. Napravit će na dva, tri, četiri dana jedno lijepo Božićno selo, novogodišnje selo, kako bi svi građani mogli uživati. Bit će uklonjene i te ograde“, rekao je Vučić te dodao da će se „od 2. ili 3. siječnja“ dio ispred Narodne skupštine otvoriti za promet, piše Nova.rs.
Potom je rekao da neće svi šatori biti uklonjeni, odnosno da će „ostati samo mali dio u Pionirskom parku u kojem će oni još neko vrijeme ostati“.
Najavio je i da će sutra doći posjetiti Ćacilend.
„Doći ću sutra da ih pozdravim i da im zahvalim na svemu“, rekao je.
Vučić: Novi Generalštab bit će završen za tri godine
Vučić, koji je danas prisustvovao polaganju kamena temeljca za izgradnju nove zgrade Generalštaba, rekao je da će na Banjici biti izgrađeni „velelepni objekti“ neto površine oko 50.000 četvornih metara te da je plan da kompleks bude završen za tri godine, odnosno do kraja 2028. godine.
Prema njegovim riječima, Generalštab će biti izmješten iz najužeg središta grada, ali će se, kako je naglasio, upravo s tog mjesta donositi važne odluke u interesu Srbije i njezinih građana.
„To je ogroman prostor u skladu sa značajem naše vojske. Bit će to kompleksi izgrađeni u pravom vojno-sigurnosnom okruženju“, rekao je, dodajući da je izvođač radova Vojnograđevinski centar (VGC).
Vučić je rekao da bi građani „bili iznenađeni kada bi znali koliko bespilotnih letjelica i dronova, uključujući i ‘kamikaze’, Srbija već ima u skladištima“.
„Kupujemo i nastavljamo kupovati“, rekao je Vučić, dodajući da se uskoro očekuje otvaranje velike tvornice dronova u Srbiji, u kojoj će se proizvoditi visokosofisticirana oprema.
