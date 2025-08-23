Oglas

FRANKFURT

Židovi pogođeni bojom u sukobu na ljevičarskom prosvjednom kampu

Hina
23. kol. 2025. 21:05
prosvjed, Gaza, Izrael
RALF HIRSCHBERGER / AFP / Ilustracija

Sudionici ljevičarskog prosvjednog kampa u njemačkom gradu Frankfurtu optuženi su za antisemitizam nakon sukoba sa židovskim protuprosvjednicima zbog rata u Gazi, piše dpa.

Policija u Frankfurtu priopćila je da su trojica pripadnika židovske zajednice zalivena bojom na rubu prosvjednog kampa u jednom gradskom parku.

"U početku je došlo do verbalnog sukoba zbog aktualnog sukoba na Bliskom istoku između sudionika okupljanja i druge skupine koja nije sudjelovala u događaju", navela je policija.

Kako je sukob eskalirao, pripadnici kampa System Change bacili su boju "u smjeru druge skupine ljudi“, dodala je policija.

Troje ljudi pogođeno je bojom, a protiv počinitelja su podignute kaznene prijave zbog oštećenja imovine. Policija je najavila i pojačanu prisutnost oko kampa. Sudionici kampa iznijeli su drugačiju verziju događaja.

Prema njihovim tvrdnjama, neki od njih bili su pretučeni i udarani nogama prije samog sukoba, što ih je navelo da na napadače bace boju.

"Organizacijski tim kampa žali zbog incidenta i ograđuje se od svih oblika nasilja prema ljudima u skladu sa svojim načelima“, stoji u priopćenju organizatora.

U šatorskom kampu u sjevernom Frankfurtu trenutno je okupljeno oko 1000 ljudi, a trebao bi ostati postavljen do 26. kolovoza.

Organizatori navode da mu je cilj stvoriti prostor za susrete, umrežavanje, dodatnu edukaciju i rasprave.

Teme
gaza izrael palestina prosvjed

