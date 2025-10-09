Znate li koliko je američkih predsjednika dobilo Nobela za mir?

Međutim, kritičari su upozoravali da je Obama nagrađen za potencijal, a ne za konkretna postignuća, s obzirom na to da su SAD u to vrijeme i dalje bili angažirani u ratovima u Iraku i Afganistanu. Sam Obama je u svom govoru priznao tu kontradikciju i rekao kako se nada da će s vremenom opravdati povjerenje koje mu je dodijeljeno.