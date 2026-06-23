"Podmukli napad"
Izraelski vojnici ubili dvoje ljudi u Libanonu, Hezbolah osudio "očito kršenje primirja"
Libanonski pokret otpora Hezbolah osudio je „podmukli napad“, nazvavši ga „očitim“ kršenjem primirja.
Izraelske snage otvorile su vatru na jugu Libanona, pri čemu su ubijene dvije osobe, a dvije su ranjene, izvijestila je libanonska državna novinska agencija. Incident se dogodio nakon dva dana relativnog zatišja u zemlji usred krhkog primirja, piše Al Jazeera.
Dvojica muškaraca ubijena su kada su izraelski vojnici „otvorili vatru iz strojnica prema njima dok su stajali pokraj bagera koji je uklanjao prepreke s ceste“ u mjestu nedaleko od grada Nabatije, izvijestila je libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA).
To su prve prijavljene smrtne žrtve izraelske vatre u Libanonu u posljednja tri dana, što dovodi u pitanje primirje koje je posredovanjem Sjedinjenih Država uglavnom na snazi od nedjelje.
Hezbolah je osudio „podmukli napad“, istaknuvši da predstavlja „očito“ kršenje primirja. Skupina nije navela hoće li odgovoriti.
Izraelska vojska priopćila je da je „gađala naoružane teroriste koji su predstavljali neposrednu prijetnju“ vojnicima u području grebena Ali al-Taher na jugu zemlje, unutar zone koju je Izrael proglasio „sigurnosnim pojasom“.
Ranije je Mahmud Qamati, zamjenik predsjednika političkog vijeća Hezbolaha, upozorio da će libanonska skupina odgovoriti na svako izraelsko kršenje primirja, prenosi iranska televizija Press TV.
Qamati je rekao da će Hezbolah uzvratiti „istom mjerom“ te da neće biti „povratka na stanje prije rata“, kada su izraelske snage gotovo svakodnevno napadale Libanon dok su borci Hezbollaha uglavnom suzdržavali vatru.
„Hezbolah ostaje potpuno spreman, s prstom na okidaču, spreman suočiti se sa svakim kršenjem od strane cionističkog režima“, citiran je Qamati.
Od 2. ožujka izraelski napadi na Libanon usmrtili su najmanje 4.106 ljudi, dok je najmanje 1,2 milijuna osoba bilo prisiljeno napustiti svoje domove.
Na izraelskoj strani, u posljednjem sukobu s Hezbolahom poginula su najmanje 32 vojnika i četiri civila.
U utorak su izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ministar obrane Israel Katz i načelnik Glavnog stožera Eyal Zamir objavili zajedničko priopćenje u kojem navode da će izraelska vojska nastaviti „odlučno djelovati kako bi neutralizirala prijetnje našim vojnicima i građanima“.
Vojska će, kako navode, nastaviti uništavati infrastrukturu Hezbolaha te će i dalje „održavati sigurnosnu zonu u južnom Libanonu“.
Priopćenje je uslijedilo nakon što je Netanyahu u videoporuci poručio da će izraelska vojska imati „punu slobodu djelovanja“ u Libanonu.
„Moj je stav čvrst: ostat ćemo u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona onoliko dugo koliko bude potrebno“, rekao je.
Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je da su Sjedinjene Države obvezne prisiliti Izrael da zaustavi napade na jug Libanona.
„Svi smo svjedoci nastavka napada cionističkog entiteta na Libanon“, rekao je Baghaei.
„Obveza okončanja rata u Libanonu sastavni je dio prethodnih i sadašnjih dogovora. Američka obveza je jasna i ne postoji nikakvo opravdanje da cionistički entitet nastavi napadati Libanon“, dodao je.
Unatoč tome, mnogi stanovnici Libanona i dalje su skeptični prema sporazumu o primirju.
Šezdesetogodišnji Mohammed Yassin rekao je za Reuters da će se vratiti svojoj kući u mjestu Hula na jugu Libanona „onog trenutka kada kažu da je put otvoren i da je sve u redu“.
„Ne vjerujemo primirju, jer je Izrael varljiv. To nisu ljudi koji se drže svoje riječi“, rekao je.
Suzanne, također 60-godišnjakinja, kazala je da su ona i njezina obitelj ostali bez doma nakon izraelskih napada na južna predgrađa Bejruta, poznata kao Dahiyeh.
„Živjeli smo kao podstanari u Dahiyehu, a kuće više nema. Bombardirali su ih – ništa nije ostalo. Kamo da idemo? Ne znamo kamo bismo trebali otići“, rekla je.
„Nemamo povjerenja jer su više puta govorili da postoji primirje, a onda bi ponovno počeli napadati. To jednostavno nisu ljudi kojima se može vjerovati“, dodala je.
Libanonsko Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je broj poginulih tijekom višemjesečne izraelske invazije porastao na 4.192 osobe.
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