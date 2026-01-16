Zašto je Grenland (toliko) važan?

Zašto je Donald Trump toliko "zapeo" za Grenland? Kakva je i kolika geostrateška važnost tog otoka, koja rudna i naftna bogatstva krije (i može li ih se uopće eksploatirati) te kako bi izgledao sukob oko njega? Pogledajte analizu našeg Hrvoja Krešića.

Podijeli

Oglas