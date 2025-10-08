Oglas

"TENZIJE TREBA SMIRITI"

Janaf optimističan, MOL sumnjičav: Može li Hrvatska biti ključna za kraj uvoza ruske nafte?

author
Nataša Božić
|
08. lis. 2025. 18:16

Ključni dani za Janaf. Počeli su pregovori s MOL-om o transportu veće količine nafte, a prelama se i rok za američke sankcije partnerima iz Naftne industrije Srbije (NIS). Iz Janafa optimistični, no MOL još uvijek dovodi u pitanje kapacitete hrvatske tvrtke.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO janaf mol n1 info video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ