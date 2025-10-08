"TENZIJE TREBA SMIRITI"
Janaf optimističan, MOL sumnjičav: Može li Hrvatska biti ključna za kraj uvoza ruske nafte?
Nataša Božić
|
08. lis. 2025. 18:16
| N1 INFO
|
0komentara
Ključni dani za Janaf. Počeli su pregovori s MOL-om o transportu veće količine nafte, a prelama se i rok za američke sankcije partnerima iz Naftne industrije Srbije (NIS). Iz Janafa optimistični, no MOL još uvijek dovodi u pitanje kapacitete hrvatske tvrtke.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas