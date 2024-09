Mnogi se pitaju stiže li novi val jesenskih poskupljenja

Podijeli :

Pitanje je to koje muči brojne građane nakon što je potvrđeno da će poskupjeti plin i struja nakon smanjenja vladinih subvencija. Poslodavci, obrtnici, stručnjaci i Vlada poručuju da razloga za poskupljenja nema, no poljoprivredcnici koji su ove godine imali tešku godinu zbog oluja, tuča i suša kažu da je to svakako moguće. Proizvođači svinjskog mesa kažu iza nove godine skuplje bi moglo biti i meso i mlijeko.

