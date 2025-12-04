Oglas

SUROVA REALNOST

Može li se u Hrvatskoj živjeti od minimalne plaće?

Maja Štrbac
04. pro. 2025. 21:41

Može li se sa 750 eura koliko otprilike iznosi minimalac u Hrvatskoj platiti stanarina, režije i hrana? Izazov je toliko velik, da su ga prihvatili i neki influenceri na društvenim mrežama. Maja Štrbac donosi priču kako uistinu preživljavaju oni koji moraju isplanirati svaki cent.

