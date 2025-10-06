MARIN LUKAS
HGSS-ovac o tragediji na Triglavu: "Ovakve nesreće nisu rijetke odmah nakon prvog snijega"
N1 Info
|
06. lis. 2025. 15:00
|
0komentara
"Oni su došli na vrijeme u dom, ali na povratku je pala lavina. Vjerojatno je trebalo čekati duže vrijeme... Ali, svi računaju da će u ponedjeljak doći na posao", rekao je iskusni HGSS-ovac Marin Lukas gostujući u N1 Studiju uživo.
SK
|
prije 59 min.
