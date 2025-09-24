Oglas

Marinko Ogorec

Kako će izgledati i tko će poslati mirovne snage u slučaju primirja u Ukrajini?

author
N1 Hrvatska
|
24. ruj. 2025. 14:59

Gost Ivana Hrstića u N1 studiju uživo bio je vojni analitičar Marinko Ogorec. Razgovarali su o, između ostaloga, o ratu u Ukrajini i rastućim tenzijama između NATO članica i Ruske Federacije na istoku Europe.

Oglas

Teme
Marinko Ogorec N1 TV N1 studio uživo VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ