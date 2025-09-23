Miro Kovač: Macron nije spomenuo genocid, priključujem se toj njegovoj izjavi

Miro Kovač gostovao je u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak. Komentirao je val priznanja Palestine istaknuvši kako ni za koga nije problem priznati Palestinu, ali "mi želimo dvodržavno rješenje", istaknuo je. Na pitanje o tome provodi li izraelska vlada genocid, Kovač kaže: priključujem se Macronovoj izjavi, on nije spomenuo genocid. Rekao bih da ima nedopustivo previše civila koji stradavaju u ovoj vojnoj operaciji Izraela".

