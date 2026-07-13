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Puhovski: Što će Možemo i SDP ako se Plenković ne kandidira? HDZ-u je ostao samo Most

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N1 Info
|
13. srp. 2026. 14:12
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Politički filozof Žarko Puhovski, u N1 studiju uživo kod Tihomira Ladišića, komentirao je sukob premijera i predsjednika Republike, dosege kampanje "Plenkovićeva inflacija", DP-ovu rezoluciju, političke ambicije Ivana Anušića, stanje u HDZ-u i SDP-u te politiku platforme Možemo

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