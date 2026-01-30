Ravnatelj Instituta Ruđer Bošković: Ovo je jedan od rijetkih primjera da se iz Hrvatske vodi cijela organizacija

Danas je Institut Ruđer Bošković u Zadru predstavio regionalni su-lokacijski centar europske inicijative EIT Water – najveće EU misije za očuvanje mora, voda i razvoj inovacija. Hrvatska, kako kažu, po prvi put predvodi ovako važan strateški projekt, koji povezuje znanstvenike, poduzetnike i institucije u rješavanju ključnih izazova vezanih uz vodu, more i klimatske promjene. Tim povodom, s ravnateljem Davidom Matthewom Smithom razgovarao je naš Hrvoje Krešić u N1 Studiju uživo.

