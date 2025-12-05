Istrage EPPO-a
Tko će naslijediti europsku tužiteljicu Lauru Kövesi?
05. pro. 2025. 15:20
Gošća naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bila je novinarka Telegrama Irena Frlan Gašparović. Razgovarale su o kraju mandata prve europske tužiteljice, novoj istrazi EPPO-a i budućnosti europskog tužiteljstva.
Teme
