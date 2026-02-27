"Moguća ekološka bomba"
Milinović o tvornici za preradu litija: Pozivam ministricu i počasnog građanina Plenkovića da se uključe!
N1 Hrvatska
|
27. velj. 2026. 09:51
| Novi dan
|
0komentara
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o gradnji tvornice za preradu litija u Smiljanskom Polju pokraj Gospića.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas