Oglas

Ekonomski analitičar

Ljubo Jurčić o Szijjartovoj izjavi: Potpuno nerazumno, Hrvatska ima kapacitete za opskrbu naftom

author
N1 Info
|
01. lis. 2025. 14:39

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao odnos Hrvatske i Mađarske odnosno izjavu mađarskog ministara vanjskih poslova Petera Szijjartoa da Hrvatska nema kapacitete kojima bi mogla opskrbljivati naftom Mađarsku i Slovačku...

Oglas

Teme
Ljubo Jurčić N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ