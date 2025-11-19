ANALIZA
Miro Kovač: Ne treba biti iracionalan, a vidimo neka iracionalna ponašanja političara
Nina Kljenak
19. stu. 2025. 18:24
| Novi dan
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o posljednjim potezima američkog predsjednika Donalda Trumpa i ratu u Ukrajini. Upozorio je na iracionalnost u politici nekih zemalja članica Europske unije u odnosu na rat u Ukrajini. "Neke zemlje pripremaju građane na rat, stvara se histerija. Vidimo iracionalna ponašanja političara, treba jačati obrambeni sustav ali treba i razgovarati s Rusijom", poručio je Kovač.
