Miro Kovač: Ne treba biti iracionalan, a vidimo neka iracionalna ponašanja političara

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o posljednjim potezima američkog predsjednika Donalda Trumpa i ratu u Ukrajini. Upozorio je na iracionalnost u politici nekih zemalja članica Europske unije u odnosu na rat u Ukrajini. "Neke zemlje pripremaju građane na rat, stvara se histerija. Vidimo iracionalna ponašanja političara, treba jačati obrambeni sustav ali treba i razgovarati s Rusijom", poručio je Kovač.

Podijeli

Oglas