Oglas

Mrak Taritaš: Donald Trump sam je kriv za stanje u SAD-u

author
Nina Kljenak
|
11. ruj. 2025. 10:41

Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila zastupnica Anka Mrak Taritaš (GLAS). Komentirali su, između ostaloga, situaciju u Sjedinjenim Državama i politiku predsjednika Donalda Trumpa.

Oglas

Teme
Anka Mrak Taritaš N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ