"Zabrinjavajući fenomen"
Pupovac: Neke političke snage zamišljaju Hrvatsku u kojoj je crna odora temeljna odora, a mač s križem osnovni znamen
07. stu. 2025. 10:39
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o prijetnjama smrću koje je primio i ostalim aktualnostima.
