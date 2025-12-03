Vesna Škare Ožbolt: Mirta Matić je s pravom zvučala ogorčeno

Bivša ministrica pravosuĐa Vesna Škare Ožbolt bila je gošća Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića. Komentirala je situaciju s izborom predsjednika/ce Vrhovnog suda te ovotjedno saslušavanje kandidatkinje Mirte Matić pred saborskim Odborom za pravosuđe
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 0 min.
SK
|
prije 42 min.
Najnovije
Crna kronika
|
prije 41 min.|
Oglas
Oglas