Priopćenje Autonomne ženske kuće na dan kada je u Hrvatskoj ubijena 19. žena ove godine prenosimo u cijelosti.
Oglas
Prije 35 godina potaknute ubojstvom Dragice Počivašek
"Danas obilježavamo 35 godina Autonomne ženske kuće Zagreb.
Ne možemo to učiniti bez težine u glasu.
Prije 35 godina, 14. prosinca 1990., feminističke aktivistice skvotirale su gradski stan, promijenile bravu i otvorile prvo sklonište za žene koje su preživjele nasilje u istočnoj Europi. Bio je to čin građanskog neposluha. Bio je ilegalan. I bio je nužan.
Sklonište nije otvoreno iz ideje ili projekta, nego nakon ubojstva Dragice Počivavšek, žene koja je tražila pomoć, a sustav je nije zaštitio. Otvoreno je jer žene više nisu mogle čekati institucije koje ne reagiraju.
Trideset i pet godina kasnije, imamo zakone, strategije i međunarodne obaveze.
Ali žene se i dalje ubijaju.
Četvrta ubijena žena u 15 dana
Noćas je ubijena još jedna žena.
Četvrta u posljednjih petnaest dana.
I što dalje? Opet ćemo dobiti nekoliko dana javnog zgražanja, dvominutni televizijski prilog – a onda će sustav nastaviti kao da se ništa nije dogodilo.
Zato danas ne možemo samo obilježavati godišnjicu.
Moramo jasno reći: ovakvo stanje je neprihvatljivo.
Što zahtijevaju?
Danas zahtijevamo:
• trenutnu i dosljednu primjenu postojećih zakona – bez izgovora
• jasno utvrđenu osobnu i institucionalnu odgovornost za svaki propust u zaštiti žena
• smjene i otkaze kao izravnu posljedicu neprovođenja zakona i nepostupanja u slučaju nasilja nad ženama
• prestanak postupanja kao da zakonodavni okvir ne postoji, iako postoji
• nedvosmislenu poruku da nepostupanje ima posljedice – uključujući gubitak radnog mjesta
Autonomna ženska kuća Zagreb postoji 35 godina jer žene nisu imale izbora.
I danas ga, nažalost, još uvijek nemaju.
Dok god sustav ne bude stvarno štitio žene, mi nećemo šutjeti", napisale su.
Gdje prijaviti nasilje?
Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila.
Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:
● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006
● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222
● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas