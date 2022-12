“Ako je namjera poziva Vlade bila smanjiti broj općina, to je pucanj u prazno”

Podijeli :

Izvor: N1

Gradonačelnica Supetra bila je gošća N1 Studija uživo i pričala o Vladinom pozivu za spajanje općina koji nije polučio neki uspjeh.

Marković ističe da ako je namjera poziva bila da se smanji broj jedinica lokalne samouprave, točnije općina, onda to vidi kao pucanj u prazno.

“To je na traju one mjere za povrat stanovnika u Hrvatsku koja je isto tako debakl”, rekla je.

Kaže da niti jednu općinu taj Vladin poziv nije natjerao da se samostalno javi za gašenje.

“To nije pravi put za reformu lokalne i regionalne samouprave koja je nužna. Mi imamo 7 općina i Grad Supetar, ali svjesni smo da samo zajedničkom suradnjom i zajedničkim projektima možemo osigurati sredstvima iz Europske unije i imati kvalitetniju uslugu za naše građane. Četiri jedinice lokalne samouprave imaju jedan vatrogasni dom. Koji smo financirali 90 posto iz sredstava EU-a, imamo jednog zapovjednika, jednu zgradu i jedno računovodstvo. Mislim da smo tu ostvarili ogromne uštede. To bi trebao biti put za sve ostale jedinice lokalne samouprave”, objašnjava.

Kazala je da ljudi u tom spajanju vatrogasnih zajednica nisu ostali bez posla.

“Ta zajednička suradnja nam je ostvarila sredstva za izgradnju vatrogasnog doma. U ovom pozivu nažalost takav način spajanja nije vrednovan. Ja ovim putem apeliram na Ministarstvo financija da to sve skupa ispravi”, ističe.

Topli obroci u školama

Napominje da su jako svjesni toga da su orijentirani sami na sebe dok neka pomoć s kopna dođe u slučaju nevolje.

“Na puno projekata na otoku Braču surađujemo zajedno. Ako se ostavilo na volju jedinicama lokalne samouprave da donesu odluku da sami sebe ugase, onda vrlo teško da će se to organizirati. Niti županije ne mogu servisirati ono za što su na kraju stvorene. Sad je uvedena nova mjera vezana uz besplatni obrok u školi, a mi smo sigurni da u Gradu Supetru to neće biti moguće organizirati jer škola nema adekvatne uvjete ni za rad, a kamoli za podjelu besplatnog obroka. Trenutak je došao da se otvori prava rasprava o organizaciji lokalne i područne (regionalne) samouprave. Porazan je rezultat da se nitko nije javio, niti očekujem da će se javiti da se njegova općina ugasi”, rekla je.

Komentirala je i podjelu besplatnog obroka za sve osnovnoškolce, kao i poruku da bi se mogla ostvariti suradnja s restoranima ako škole nemaju uvjete.

“Mi smo turistička sredina u kojoj 1.10. 80 posto restorana zatvora zbog završetka turističke sezone. Nisu sve sredine gradovi, ni Split ni Zagreb. Ono što je žalosno, pogotovo u Supetru koji je jedan od 9 gradova koji bilježi porast stanovnika, je da naša djeca nemaju adekvatne uvjete za školovanje. Mi govorimo o školi koja ima 10 metara kvadratnih za razrednike i jedan prostor za ravnateljicu. Onaj tko je zadužen da brine o školskom odgoju, pokazuje vrlo mali interes za to. Što se tiče toplog obroka, jučer sam razgovarala s ravnateljicom vezano za to, svaka čast onima koji su to pokrenuli. To je super inicijativa, ali provedba će u većini ako ne polovici škola biti nemoguća”, kazala je gradonačelnica Supetra.

