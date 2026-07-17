Određen istražni zatvor bivšem šefu nabave MORH-a i vlasnici Design vision

Odvjetnik je najavio da će iskoristiti pravo na žabu te dodao da je razočaran i iznenađen što je istražni zatvor određen i zbog opasnost od ponavljanja kaznenog djela s obzirom na to da Devčić već duže vrijeme ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu pa ne vidi na koji način bi u budućnosti mogao utjecati na donošenje odluka vezano za javnu nabavu.