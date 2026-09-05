Tisuće na zagrebačkim ulicama, premijer u Italiji: Proširenje EU-a treba ubrzati, ali uz ispunjavanje kriterija

Govoreći o proširenju Europske unije, Plenković je rekao da se nakon ruske agresije na Ukrajinu promijenilo raspoloženje i da postoji želja za ubrzanjem procesa. No, naglasio je da se i dalje treba primjenjivati pristup temeljen na zaslugama te da svi kandidati trebaju imati jednak tretman i ispuniti potrebne kriterije.