Plenković o skidanju imuniteta Josipu Dabri: Neću biti kao Milanović…

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom obilježavanju primopredajne isporuke gradnje 527 - Algoma Endeavour, u brodogradilištu 3. Maj. Tim je povodom dao izjavu za medije.

Nakon što je izrazio optimizam vezan uz hrvatsku brodogradnju, komentirao je goruću temu – skidanje imuniteta Josipu Dabri.

Dabri skinut imunitet, zastupnici glasali i za određivanje istražnog zatvora

“Sve je isto kao i jučer. Dogodilo se ono što se treba dogoditi, sukladno praksi Hrvatskog sabora. Nerealno je da se bilo što mijenja u takvoj situaciji. Rekao sam, Dabro ima problem kazneno-pravnog karaktera i nisam u poziciji kao prvi čovjek Vlade komentirati je li DORH u pravu ili nije ako traži lišiti ga slobode, uz skidanje imuniteta. Mogu kao pravnik reći da ne treba ili nešto slično, ali to bi bilo neodgovorno. Neću biti kao Zoran Milanović, koji opali Dabru gore od ikoga, pa kaže da mu netko smješta. Dabro si misli kako je on dobar, a nije”, kazao je Plenković pa dodao da je koalicija stabilna:

“Problem je neugodan i nije dobar, ali kad ga pogledate hladno, nema veze s Vladom ili većinom. Njegovo se djelo dogodilo prije izbora. On mora riješiti taj problem i to može samo on. Ne može to nitko drugi, ni Domovinski pokret ni Vlada. Odgovornost je njegova osobna.”

Naglasio je još jednom da većina nije upitna i da će ostati postojana.

“Sa snimkama i svime imam koliko i vi, ništa. Nije nam lako, ali prebrodit ćemo to, kao i uvijek.”

Odbacio je mogućnost da se radi o podmetanjima i zastrašivanjima sa strane Vlade ili HDZ-a.

“To je važno za reći. Što mi imamo s tim? Neću valjda rezati granu na kojoj sjedim. Nema baš tako pametnih u politici”, odgovorio je Plenković.

