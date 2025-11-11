Autor odgođene izložbe u Vukovaru: "Očigledno smeta riječ Srpkinja"

"To su konkretni primjeri 'običnih' žena – baka, majki, sestara i kćerki, koje nisu neposredno sudjelovale u ratu, već su ostale kod kuće, čuvale djecu i starije, brinule se o održavanju doma i običaja i stalno strepjele za život svojih koji su bili na frontu. Nisu se žalile ni kukale. One su očuvale ognjište na koje su se oni sretnici koji su preživjeli rat mogli vratiti. Posebno je kroz nekoliko premijera obrađena tema obrazovanih žena koje su trpjele teror", priopćio je autor izložbe.