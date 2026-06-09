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"...iz Nizozemske"

Bačić najavio produljenje roka za rušenje Vjesnika: "Čeka se rezervni dio za bager..."

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Hina
|
09. lip. 2026. 16:49
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Vjesnik
N1 / Morana Kursar

Činjenica da se neće raditi pet dana bit će razlog produljenja roka rušenja Vjesnikova nebodera, ali o tome ćemo još razgovarati s izvođačem, rekao je u utorak  potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

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Odgovarajući na novinarsko pitanje ima li nekih novih informacija oko Vjesnika s obzirom na činjenicu da se u nedjelju pokvario bager koji je rušio sjevernu stranu nebodera, Bačić je rekao kako se čeka da stigne rezervni dio za bager iz Nizozemske kako bi se nastavilo s radom.

"Preostaje još nekoliko sati da se ukloni taj najsporniji dio i da se onda ponovno može pustiti Slavonska avenija u potpunosti u promet", istaknuo je Branko Bačić uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Na novinarsko pitanje hoće li se, obzirom na ovu pauzu, izvođač uspjeti držati rokova i hoće li se Vjesnik ukloniti kako je planirano - do sredine srpnja, ministar je odgovorio da će o tome još razgovarati s izvođačem.

"Svakako da će sada ova činjenica da se praktički neće raditi pet dana, biti razlog produljenja roka, ali u tom poslu na takvim visinama i s takvim opterećenjem mogu se dogoditi ovakve stvari. Ja sam i rekao, kod obilaska Vjesnika neki dan, da najprije treba skočiti pa onda reći hop jer se doista takve nezgode i problemi događaju", poručio je ministar.

Teme
branko bačić kvar bagera produljenje roka rušenje vjesnika slavonska avenija

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