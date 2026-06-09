Bačić najavio produljenje roka za rušenje Vjesnika: "Čeka se rezervni dio za bager..."

"Svakako da će sada ova činjenica da se praktički neće raditi pet dana, biti razlog produljenja roka, ali u tom poslu na takvim visinama i s takvim opterećenjem mogu se dogoditi ovakve stvari. Ja sam i rekao, kod obilaska Vjesnika neki dan, da najprije treba skočiti pa onda reći hop jer se doista takve nezgode i problemi događaju", poručio je ministar.