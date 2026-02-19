komentar nataše božić
Hrebakov "ultimatum" s odgodom
Donosimo jutarnju analizu naše Nataše Božić.
Oglas
Liberali su već imali priliku stisnuti Plenkovića
Ono što je počelo kao oštar ultimatum: ili Dabro ili HSLS, ili ustašluk ili vrijednosti liberalne demokracije - pretvorilo se u - 'ajmo se dogovoriti da svako iz tog deala ponešto izvuče.
Da su liberali uistinu htjeli stisnuti Andreja Plenkovića da iz svoje Vlade izbaci one koji koketiraju s ustašlukom, koji doista pokušavaju zagaditi Domovinski rat stavljajuci ga u uporno u istu rečenicu i kontekst sa NDH i njezin znakovljem i simbolikom - imali su fantastičnu priliku za to već sutra.
Bez ruku HSLS-a ne može se izglasati novog ministra rada, mirovina i socijale Alena Ružića, a činjenica da nema većinu za ministra bio bi ozbiljan problem za Plenkovića koji bi natjerao i premijera i vladajuću stranku da se jasno očituju.
Političke igre bez granica
Hrebakov ultimatum s odgodom od 30 dana otvara prostor za političke igre bez granica.
Njegovo resetiranja sada može značiti baš svašta - od neke nemušte Dabrine isprike, pa do novih izbora. Jasno je bilo iz intervjua na N1 da ne želi rušenje Vlade, ne želi kraj koalicije i spreman je zadovoljiti se i mrvicama.
Hrebaku će, iz onoga što je rekao u intervjuu za N1, biti dovoljno da Dabro promuca neku ispriku ili da Plenković u krugu liberalnih i nezavisnih zastupnika dogovori još jedan ili dva žetona pa da koalicija ne ovisi o tom i takvom 76-om.
Na nove izbore trenutno se nikome ne mili ići, a najviše od svih bi oni odgovarali HDZ-u koji stoji odlično u anketama. No, rizik i za Plenkovića i HDZ uvijek postoji kod izlaska na izbore. Naime, HDZ se već jednom jako opekao rušenjem vlastite Vlade.
Nakon svega čini se da je najizgledniji scenarij ipak dedramatizacija - uz koju će za istim stolom ostati i liberali koji će iz ove priče izaći kao oni koji su "glasno reagirali na glupe desničare" i krajnja desnica koja "pjeva što hoće u svom šoru".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas